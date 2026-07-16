ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟ? ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

NEW RAILWAY TICKET RULES 2026
NEW RAILWAY TICKET RULES 2026 (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 16, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ WhatsApp ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਫਾਰਵਰਡ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ PDF 'RailOne' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ (ਜਨਰਲ) ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ (TTE) ਨੂੰ ਉਸੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਈਵ ਐਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IRCTC ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈ-ਟਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1989 ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  3. ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਰਾਖਵੀਂ ਬਰਥ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
  5. ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
  6. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

INDIA RAILWAY NEW RULES
TRAIN TICKET RULE
RAILWAYS REJECTS TICKET SCREENSHOTS
NEW RAILWAY TICKET RULES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.