ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਪਛਤਾਉਣਾ...

ਇਹ ਪੰਜ ਆਮ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੈ ਪਛਤਾਉਣਾ ((GETTY IMAGES))
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 23, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
THINGS IN KITCHEN TO THROW OUT : ਰਸੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੋਟੇਡ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗੀਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਫਲੋਨ ਕੋਟਿੰਗ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਇੰਸਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਧਾਤ ਦੇ ਕਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਕਲੀਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ

ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ BPA (Bisphenol A) ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਖਰੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ

ਜਦੋਂ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੁੱਕਵੇਅਰ 'ਤੇ ਟੈਫਲੋਨ ਕੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰੋਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ PFAS ਨਾਮਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫੁਆਇਲ

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਟਮਾਟਰ, ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਕਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਪੰਜ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈ. ਕੋਲੀ ਜਾਂ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਵਰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸਕ੍ਰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਟੇਬਲਵੇਅਰ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੂਪ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

