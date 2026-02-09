Laughter Chiefs ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈੱਫ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ

Laughter Chiefs ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈੱਫ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਰੀਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਰਸੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 9, 2026 at 11:44 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਲਾਫ਼ਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਆਦ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ
ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਮੀਨੂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭੋਜਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ
ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਟਮਾਟਰ ਚਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ, ਪਕੌੜੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਲੇਬੀ ਵੈਫਲਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਗੋਰਮੇਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ
ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਫੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ, ਸਬਜ਼ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾ ਹਲਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਡ੍ਰਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲਾ ਚਮੇਲੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਜੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਪਕਵਾਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਦੋ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕੂਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡ-ਐਂਡ-ਗ੍ਰੀਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਹੁਨਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੁਆਦ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
