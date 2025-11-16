ETV Bharat / lifestyle

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GEYSER WINTER CARE TIPS FOR INDIA
ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (Getty Image)
Published : November 16, 2025 at 12:33 PM IST

GEYSER WINTER CARE TIPS FOR INDIA: ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗੀਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕੱਟ-ਆਫ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਜੇਕਰ ਗੀਜ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਸਕੇਲਿੰਗ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਓ।

ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ: ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੀਜ਼ਰ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 120 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ (ਲਗਭਗ 49 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕੱਟ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।

ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ: ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ-ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਵ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HOW TO USE GEYSER IN BATHROOM
KEY SAFETY TIPS FOR USING GEYSERS
TURN OFF THE GEYSER WHILE BATHING
ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
GEYSER WINTER CARE TIPS FOR INDIA

