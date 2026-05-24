ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ AC ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ ਫਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : May 24, 2026 at 1:35 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਯੰਤਰ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋਖਮ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਜਾਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਭਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਧਨੰਜਯ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਏਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਧਨੰਜਯ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਿਹਤਰ?
- 1 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ 8×10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 10×12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ 1.5 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- 15×18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ AC ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਧਮਾਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸੀ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਡ੍ਰਿਲ ਅਫਸਰ ਆਰਐਸ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਹੁਣ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਏਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਇਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਮਸੀਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਲੱਗ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਏਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਯਮਤ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
