ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 10:52 AM IST
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਓਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਫਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੋ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
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