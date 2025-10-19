ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ-ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਹ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਅਧੂਰੀ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਲਖਨਊ-ਅਧਾਰਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ।
1. ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ
ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਬੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੇਂਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ।
2. ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ
ਪਾਣੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਘੜਾ ਰੱਖੋ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ: ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਕੇਲੇ, ਸੇਬ, ਅਨਾਰ, ਖੰਡ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਓ।
3.ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਰੱਖੋ। ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਘੰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
4. ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਭਜਨ
ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਰੱਖੋ। ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਜਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਓ।
5. ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ
- ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।