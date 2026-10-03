ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : October 3, 2026 at 8:44 PM IST
FRUITS YOU SHOULD NEVER REFRIGERATE: ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਕੇਲੇ
ਕੇਲੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਫਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਰਬੂਜ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਪੀਤਾ
ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਲੀਚੀ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਛਿਲਕੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਚੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਨਾਨਾਸ
ਅਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫਲ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਨਾਨਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਬ
ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਪੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਐਵੋਕਾਡੋ
ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ; ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਤਰੇ
ਸੰਤਰੇ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬ
ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਰੰਗ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਿਸਪਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸੇਬ ਦੂਜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਧ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਆੜੂ
ਆੜੂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਰਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਲਈ, ਆੜੂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਮਨਾਂ
ਮਾਹਰ ਬਲੈਕਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਫਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਰ
ਕੱਚੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।