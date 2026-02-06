ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ 6 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਟਰਾਈ
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 4:22 PM IST
ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ, ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਬਲੈਡਰ, ਸਰਵਿਕਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਲਾਲ ਮੀਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ, ਪੇਟ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ, ਜਿਗਰ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖੁਦ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ 75 ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਓ: ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੋ।
- ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਢੱਕਣ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਓ।
- ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 SPF ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੌਡ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
- ਟੈਨਿੰਗ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਸਨ ਲੈਂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤਾਂ
ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
- ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂ ਐੱਚਪੀਵੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਚਪੀਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਦਾ, ਲਿੰਗ, ਗਲਾ, ਯੋਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ, ਕੋਲਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਯਤਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
