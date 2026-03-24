ਇਹਨਾਂ 5 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ਼, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ...

ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਜਾਣੋ ਇਹ 5 ਸੁਝਾਅ (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 3:27 PM IST

HOW TO PROLONG REFRIGERATOR: ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ), ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ...

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ...

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ ਬਦਲੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ (ਗੈਸਕੇਟ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਫਰਿੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰਾਬ ਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਅਤੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਅਤੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਕਰੋ। ਡੀਫ੍ਰੌਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

(Disclaimer:ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

