ਵਿਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 14, 2026 at 12:11 PM IST

5 MINI SWITZERLAND IN INDIA: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ: ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫਰਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿੱਸਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨੇਦਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਵੇਲਾਂ ਹਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੀ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

ਅੰਡੇਮਾਨ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫੁਕੇਟ ਅਤੇ ਫਾਈ ਫਾਈ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੇ ਰੇਤਲੇ ਬੀਚ ਹਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਫਾਈ ਫਾਈ ਟਾਪੂਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ: ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਉੱਚੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਠੰਢੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਨੀਲੇ ਝੀਲਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਤਿੱਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਘਾਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚੌਲ-ਕਮ-ਮੱਛੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

