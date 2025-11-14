ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮਿਹਨਤ
ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
Published : November 14, 2025 at 3:37 PM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੁੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਾ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਓ: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖੋ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਆ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡੀਟੌਕਸ ਡਰਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-