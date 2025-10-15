ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
WHO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 15, 2025 at 12:27 PM IST
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀਈਜੀ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 500 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਖੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ?
WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਲਡਰਿਫ, ਰੈੱਡਨੇਕਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਰੈਸਪੀਫ੍ਰੈਸ਼ ਟੀਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮਾ ਤੋਂ ਰੀਲਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਲਡਰਿਫ ਦਵਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ. ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (DEG) ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਰੰਗਹੀਣ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼, ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ, ਘੋਲਕ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੋਲਿਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DEG ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਨਸਿਪੀਡਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਗਲਿਸਰੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਏਜੰਟ ਸੇਵਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ DEG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਗਲਿਸਰੀਨ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (DEG) ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ EG ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ DEG ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ DEG ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2008-2009 ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ DEG ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਟੀਥਿੰਗ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ 105 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ DEG ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਲਫਾਨੀਲਾਮਾਈਡ ਘੋਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।
