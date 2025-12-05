ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
Published : December 5, 2025 at 3:34 PM IST
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2025 ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੰਗੀਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਗਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ (1935-2025): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ (1970-2025): ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਦਾ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।
ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ (1944-2025): ਸਾਬਕਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਦਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ।
ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ (1971-2025): ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ (1982-2025): ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਕਾਂਟਾ ਲਗਾ' ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਦਾ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ (1952-2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ (1944-2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸਰਾਨੀ (1941-2025): ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਲਮਨਰੀ ਐਡੀਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਚਿਊਤ ਪੋਟਦਾਰ (1934-2025): ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਚਿਊਤ ਪੋਟਦਾਰ ਦਾ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ (1927 - 2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (1937-2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕੀਲਾਬੇਨ ਧੀਰੂਬਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਕਾਰਡੀਓਜੈਨਿਕ ਅਟੈਕ) ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ (1941-2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ (1987-2025): ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ (1954-2025): ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਕਜ ਧੀਰ (1956-2025): ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਾਇਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਗਰ (1990-2025): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੜੀਆ ਗਾਇਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਲਟੀ-ਆਰਗਨ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ (MODS) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ (1995-2025): ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਇੱਕ ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ (1955-2025): ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
