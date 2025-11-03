ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 3, 2025 at 1:05 PM IST
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੂੰਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਐਲਏ ਹੈਲਥ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਤ ਪਿੱਛੇ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੋਰੀਅਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NCBI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਨੇਲਬਾਈਟਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਨੀਚੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਪੂਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰਟਸ: ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਕਾਰਨ ਵਾਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ: ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ. ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਲਾਗ, ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ: ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ: ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨੈਮਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ: ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਟੇਢੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ?
- ਨਹੁੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੰ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਮ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
