ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ! ICMR ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ...
ICMR ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 17, 2025 at 4:01 PM IST
ICMR DIETARY GUIDELINES 2025: ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
🚨Indian diet contains 62% carbs, linked to rising diabetes, obesity rates: ICMR— Shreya Shah (@ShreyaShah22) October 2, 2025
▶️A major survey by the ICMR reveals most Indians consume high-carbohydrate, low-protein diets, increasing their risk for diabetes and obesity.
▶️The study, published in Nature Medicine, showed… pic.twitter.com/hUnmMBikCH
ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 50 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ
- ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ
- ਭੁਰਭੁਰੇ ਨਹੁੰ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜਨਾ
- ਸੋਜ
- ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
- ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ
- ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ
- ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਜਾਨਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ: ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਚਿਕਨ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
- ਮੱਛੀ: ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਸੈਲਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਡੇ: ਅੰਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਦਾਲਾਂ: ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ: ਟੋਫੂ, ਟੈਂਪੇਹ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਨਗੇਟਸ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
- ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ: ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ: ਕੁਇਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-