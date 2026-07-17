ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ।
Published : July 17, 2026 at 3:26 PM IST
FIRST HYDROGEN TRAIN IN INDIA: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਚ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਕੋਚ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਯਾਤਰੀ ਕੋਚ ਅਤੇ 2 ਪਾਵਰ ਕਾਰਾਂ (ਇੰਜਣ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,600 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 27 ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਨ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਲਖਨਊ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (RDSO) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੇਨਈ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ (ICF) ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ: ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਤ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਲਣ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧ ਮਾਈਲੇਜ: ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ: ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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