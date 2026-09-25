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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ!

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ।

21 SECONDS TO URINATE RULE MALE
21 SECONDS TO URINATE RULE MALE (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2026 at 12:57 PM IST

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ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਜਾਰਜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 21 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਲੈਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ?

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 21 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ "21-ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ

  1. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
  2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
  3. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਓ।
  4. ਟਾਇਲਟ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
  5. ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ
  6. ਸੂਤੀ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  7. ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
  8. ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
  9. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
  10. ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ
  11. ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਪੀਓ

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HOW LONG SHOULD IT TAKE TO PEE
HOW LONG SHOULD URINATION TAKE
ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ
21 SECONDS TO URINATE RULE MALE

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