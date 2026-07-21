ਟੇਕੇਡਾ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਵੈਕਸੀਨ QDENGA ਲਈ DCGI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾ ਕੁਡੇਂਗਾ, 4 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 4:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੇਕੇਡਾ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕੇ QDENGA ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
QDENGA ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਾ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਟੇਕੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਂਗੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੇਕੇਡਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, QDENGA ਨੂੰ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ QDENGA ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਡੇਂਗੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸੀਰੋਟਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਟੇਕੇਡਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 19 ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ (ਪੜਾਅ 1, 2, ਅਤੇ 3) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਮ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਾਅ III ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ (DEN-302) ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ 4 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਜੈਨਿਸਿਟੀ (ਰੋਗ-ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਟੀਕਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੇਕੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋ ਚੂ ਬੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸੀਰੋਟਾਈਪ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੇਂਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "QDENGA ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਸੀਰੋਟਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ (ਮੱਛਰ ਕੰਟਰੋਲ), ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਡੇਂਗੂ-ਸਥਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ QDENGA ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WHO ਨੇ ਉੱਚ-ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੂੰ WHO ਦੀ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ UNICEF ਅਤੇ PAHO ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।