ਬਿਨਾਂ ਸੈਲੂਨ ਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸਟੈਪ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ...
Published : August 15, 2026 at 7:32 PM IST
Steps for a manicure and pedicure: ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਲਈ ਸੈਲੂਨ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ...
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ:
- ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ
- ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼
- 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
- ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ
- ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਡੈਡ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰਬਰ
- ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ, ਨਹੁੰ ਕਲਿੱਪਰ, ਨੇਲ ਫਾਈਲਰ ਅਤੇ ਪਿਊਮਿਸ ਸਟੋਨ
- ਚੰਗੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼
ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ, ਨੇਲ ਕਲਿੱਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਿਓ।
- ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਓ। ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੇਗਾ।
- ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਊਮਿਸ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਯੂਟਿਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਜਾਂ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਕਯੂਟਿਕਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਕਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾੜ੍ਹਾ ਲੋਸ਼ਨ, ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕੋਟ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ।
ਬੱਸ ਇੰਨਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।