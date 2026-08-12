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ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਕਰੋ ਐਲਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

CANCER NOTIFIABLE DISEASE
CANCER NOTIFIABLE DISEASE (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2026 at 1:29 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ 17 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਇੱਕ PIL 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ' (ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ) ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ CoWIN ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਏ।

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