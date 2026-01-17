ETV Bharat / lifestyle

ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਾਰ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

HOW TO HAVE A GOOD RELATIONSHIP
5 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 17, 2026 at 12:57 PM IST

4 Min Read
HOW TO HAVE A GOOD RELATIONSHIP: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਚ ਅੰਜਲੀ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹਨ...

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣਨਾ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹਿਸ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਦੁੱਖਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰ, ਸ਼ੱਕ, ਉਦਾਸੀ, ਗੁੱਸਾ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੇੜਤਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਫੜਨਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

HEALTHY RELATIONSHIP TIPS
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
QUALITIES OF A HEALTHY RELATIONSHIP
ਪਤੀ ਪਤਨੀ
HOW TO HAVE A GOOD RELATIONSHIP

