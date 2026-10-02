ਸਟੀਲ ਬਨਾਮ ਲੋਹਾ ਦੀ ਕੜਾਹੀ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
Published : October 2, 2026 at 8:46 PM IST
STEEL VS IRON WOK: ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ-ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ: ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ-ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ...
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੜਾਹੀ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ, ਕਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਲ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ
ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਖੱਟੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਟੋਵ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਕੜਾਹੀ ਬਨਾਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਗਰਮੀ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਕੜਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਰਮੀ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ
ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧ, ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ-ਖੱਟੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।