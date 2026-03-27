ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 10:09 AM IST
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੁਰਦਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ BPA-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਧ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ, ਜੰਗਾਲ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ?
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੱਬੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 304 ਜਾਂ 316 ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ?
ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
