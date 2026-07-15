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ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ, ਰਸੋਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਰਾਈਪੈਨ ਬਿਹਤਰ?

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

STAINLESS STEEL FRYPAN BENEFITS
STAINLESS STEEL FRYPAN BENEFITS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 15, 2026 at 10:52 AM IST

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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਨ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖਦੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਫਰਾਈਪੈਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਫਰਾਈਪੈਨ ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਕਵਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪੈਨਕੇਕ) ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ?

ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਰਾਈਪੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉੱਚ-ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮੀਟ ਤਲਣ ਅਤੇ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੈਨਕੇਕ ਵਰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਫਰਾਈਪੈਨ

  1. ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਧੋਣਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੁਕਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  4. ਚਿਪਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ, ਕੇਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  5. ਕੀਮਤ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਫਰਾਈਪੈਨ

  1. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ: ਇਹ ਘੱਟ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਲੇਟ) ਅਤੇ ਪੈਨਕੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
  2. ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ: ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਧਾਤ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰਬਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  3. ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਟੈਫਲੋਨ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਕੀਮਤ: ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਫਲੌਨ-ਕੋਟੇਡ ਪੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਕੁਕਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਰਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 260°C (500°F) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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