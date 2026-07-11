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ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਵਧੀਆ?

ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ...?

ALUMINIUM VS STAINLESS STEEL
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਵਧੀਆ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 11, 2026 at 5:33 PM IST

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ALUMINIUM VS STAINLESS STEEL: ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਚੌਲ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ...

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਨਾਮ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁੱਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ...

  • ਕੀਮਤ - ਇਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
  • ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ - ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ - ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਇਮਲੀ, ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ) ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਜੰਗਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ

ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ...

  • ਟਿਕਾਊਤਾ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਗ-ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
  • ਆਸਾਨ ਸਫਾਈ - ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
  • ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ - ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬੇਸ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ - ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਿਰ ਧਾਤ ਹੈ; ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੁੱਕਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਕੁੱਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

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