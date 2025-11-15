Bihar Election Results 2025

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

sprouted potatoes
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 15, 2025 at 11:13 AM IST

4 Min Read
ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਆਲੂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ...

sprouted potatoes
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
  • ਆਲੂ

ਜਦੋਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਪ੍ਰਾਉਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗਲਾਈਕੋਐਲਕਾਲੋਇਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?

ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਲੈਫਟਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਉਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਡੰਠਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਡੰਠਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਹਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ, ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਰਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

sprouted potatoes
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
  • ਲੱਸਣ ਉੱਤੇ ਡੰਠਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਡੰਠਲ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਲਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਡੰਠਲ ਵਰਗੇ ਪੁੰਗਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

sprouted potatoes
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਖਾਓ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਫਾਲਫਾ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਫਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਗਰਣ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਨਾਈਨ ਨਾਮਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

SPROUTED POTATOES
SPROUTED GARLIC FOR HEALTH
ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
HEALTHY TIPS
HEALTH NEWS

