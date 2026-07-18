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ਫਿਟ ਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ?

ਕੁੱਝ ਆਸਾਨ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

HEALTHY MORNING ROUTINE TIPS
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 18, 2026 at 3:35 PM IST

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HEALTHY MORNING ROUTINE TIPS: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ...

  • ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਓ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਵੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰੁਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ (ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ) ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਤਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ (ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ) ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ

ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ (Stretch) ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5-10 ਮਿੰਟ ਹਲਕਾ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

  • ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  • ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ, ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਓ

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਡੇ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ, ਦਾਲ ਚੀਲਾ, ਸਪਾਉਟ ਸਲਾਦ, ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟਮੀਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

  • ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਫੀਨ ਬੂਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

  • ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੁਣੋ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

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