ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 12:27 PM IST
HOW TO DO A VINEGAR FOOT SOAK: ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਰਗੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਕ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਬੂ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਕਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ) ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ: ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਥਲੀਟ ਫੁੱਟ: ਐਥਲੀਟ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਛਿੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਕਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਥਲੀਟ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ - ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਕਸਰ ਰਗੜ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੁਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਮਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲਸ - ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਗੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੈਲਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਲਣ - ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਕਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ - ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਨਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਕਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਪੈਰ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਡੁਬੋਣਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੋਜ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਕਾ ਖੁਦ ਸੋਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਫਾਈ: ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਸੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਸੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- ਇੱਕ ਟੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ।
- ਇੱਕ ਕੱਪ ਸਿਰਕਾ (ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ) ਪਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।
- ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯਮਤ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
