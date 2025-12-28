ETV Bharat / lifestyle

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਬਦਾਮ: ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ...

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਬਦਾਮ: ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 28, 2025 at 12:47 PM IST

4 Min Read
Soaked Almonds vs Walnuts: ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ? ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਬਦਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਟੌਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਬਦਾਮ: ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ (GETTY IMAGES)

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਅਖਰੋਟ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖਰੋਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਜੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਦੁੱਗਣੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖਰੋਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਢਿੱਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਿੱਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਿੱਜੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਫਾਈਟੇਟਸ ਅਤੇ ਟੈਨਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਭਿੱਜੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਖਰੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟੈਨਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਾਮ ਅਖਰੋਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜੇ ਬਦਾਮ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਬਦਾਮ: ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ (GETTY IMAGES)

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਅਖਰੋਟ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਅਖਰੋਟ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਰੋਟ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਾਮ ਚਮੜੀ, ਪਾਚਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਖਰੋਟ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਪਾਚਨ, ਭਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਊਰਜਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

