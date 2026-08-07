ETV Bharat / lifestyle

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

SNAKE BITE FIRST AID
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat/GFX team)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਡੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)

ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਵੈਨਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ

ਸੱਪ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸੱਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੂਹੇ, ਡੱਡੂ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਬਾੜ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਖ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿਕੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਖਰੋਚ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

ਸੱਪ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ? (ETV Bharat)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

SNAKE BITE CASES IN PUNJAB
WHEN DO SNAKES ATTACK
WHAT TO DO TO AVOID SNAKES
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ
SNAKE BITE FIRST AID

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.