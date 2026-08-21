ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ?

ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ?
ਬਿਸਤਰਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 4:05 PM IST
CORRECT SLEEPING DIRECTION: ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਚੈਨੀ, ਸੁਸਤੀ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਸਤਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਿਸਤਰਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸੋਚ, ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ?
ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਬੇਚੈਨੀ, ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
- ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਿੱਖਣ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਤੀ, ਆਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
https://www.sleepfoundation.org/sleeping-positions/best-direction-to-sleep
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