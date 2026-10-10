SHARADIYA NAVRATRI 2026: ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਗਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ

SHARADIYA NAVRATRI 2026: ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਗਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
Published : October 10, 2026 at 8:40 AM IST
ਰਾਂਚੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਲਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਰਾਂਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਮਾਹਰ ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਜ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਮੁਰਗੇ 'ਤੇ ਵਿਦਾਈ
ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੂੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਚਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ "ਸ਼ਕਤੀ" ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ (ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਤੁੰਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ।
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