ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼? ਜਾਣੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋ ਕਿਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

BAR SOAP BENEFITS
BAR SOAP BENEFITS (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 20, 2025 at 10:37 AM IST

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਸਾਬਣ VS ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

NCBI ਦੇ ਅਧਿਐਨ "ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਦੇ pH ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਣਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ pH ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 9-10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ pH ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਿਡਿਟੀ (ਚਮੜੀ ਦਾ pH ਲਗਭਗ 5.5 ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਣ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣ ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ pH ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਬਲ, ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਜੈੱਲ

ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦਾ pH ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ pH ਪੱਧਰ (ਔਸਤਨ 5.5-7) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਲਿਸਰੀਨ, ਸਿਰਾਮਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਜੈੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦਿਨ ਭਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦਾ pH ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਜੈੱਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  1. ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

  1. ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਮੀ ਅਤੇ pH ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
  2. ਤੇਲਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਸਾਬਣ ਡੂੰਘੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦਾ ਹੈ।
  5. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

