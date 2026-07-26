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ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER
ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 26, 2026 at 2:48 PM IST

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STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER: ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਈਸ ਪੈਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਬਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਕੋਹਲ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ।

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

  1. ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ: ਬੁਖਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ: ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਛਾਛ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਪ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

  1. ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਬੁਖਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਓਆਰਐਸ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਅਕਸਰ ਪੀਓ।
  2. ਸਪੰਜ ਬਾਥ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
  3. ਗਰਮ ਭੋਜਨ - ਗਰਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਡਲੀ, ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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STEPS TO TAKE WHEN YOU HAVE FEVER
WHAT NOT TO DO WHEN YOU HAVE FEVER
ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
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