ਕੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

PRECAUTIONS FOR REMOVING EARWAX
ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 8, 2026 at 11:07 AM IST

ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਅਰਬਡ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਜਾਂ ਚਾਬੀ) ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹਰਕਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਈਐਨਟੀ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਰੈੱਡੀ

ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਾਸ ਚਮੜੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਐਨ. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਰੈਡੀ

ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਚਿਸ, ਪਿੰਨ ਜਾਂ ਰੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਐਨ. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਰੈਡੀ

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਵੈਕਿਊਮ ਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

