ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2026: ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮੰਤਰ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2026: ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Brahmacharini Puja Vidhi:ਸ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ। ਜਾਣੋ, ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ।
Published : October 12, 2026 at 7:31 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ, ਧੀਰਜ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਫੁੱਲਾਂ, ਭੇਟਾਂ, ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੀ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ, ਚੰਦਨ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਇਤਰ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੀਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਿਠਾਈ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰ
ਬੀਜ ਮੰਤਰ:
ॐ ਓਮ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਿਆਨ ਮੰਤਰ:
ਦਧਾਨਾ ਕਰਪਦ੍ਮਾਭ੍ਯਮਕ੍ਸ਼ਮਾਲਕਮਣ੍ਡਲੁ ॥
ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੀਦਤੁ ਮਯਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣ੍ਯਨੁਤ੍ਤਮਾ ॥ ਦੇਵੀ ਸ੍ਤੁਤਿ ਮੰਤ੍ਰ:
ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ਯਥਾ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥
ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥
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