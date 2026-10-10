ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤੇ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ
Published : October 10, 2026 at 4:24 PM IST
Shardiya Navratri 2026 : ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨਰਾਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਵਿਜਯਾਦਸ਼ਮੀ/ਦੁਸਹਿਰਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਾਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤੇ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ...
ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨਰਾਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਘੜੀਆਂ
ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਘੜੀਆਂ, ਕੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ
ਨਰਾਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ, ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਵਾਸਤੂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ) ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਧਰਮ, ਜੋਤਿਸ਼, ਵਾਸਤੂ, ਫੇਂਗ ਸ਼ੂਈ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)
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