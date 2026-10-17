ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ-ਮਹਾ ਨਵਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ?
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
Published : October 17, 2026 at 1:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਨੌਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ, ਹਵਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ।
ਆਓ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ 2026: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਦਯਤਿਥੀ (ਉਦਯਤਿਥੀ) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸਵੇਰੇ 8:29 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਉਦਯਤਿਥੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ) ਦੇ ਕਾਰਨ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਉਦਯਤਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10:52 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਨ ਨੌਮੀ 2026: ਹਵਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
ਮਹਾਨ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੌਮੀ ਹਵਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰੀਏ: ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨਵਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 12:50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਟਮੀ-ਨਵਮੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
- ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ: ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰੂਪ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਾਨਵਮੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ: ਨੌਵਾਂ ਰੂਪ, ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਹਿਮਾ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
(ਸਲਾਹ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)