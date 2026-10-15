Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Skandmata Puja Vidhi: ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 15, 2026 at 12:41 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ, ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ (ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ) ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ, ਫੁੱਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ (ਚੌਲ), ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ) ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਦੀਪ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਧੂਪ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡੋ।
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ:
ॐ ਓਮ ਦੇਵੀ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥
ਬੀਜ ਮੰਤਰ:
ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥
ਸਿਮਰਨ/ਸਤੁਤੀ ਮੰਤਰ:
ਸਿਮ੍ਹਾਸਨਾਗਤ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਦ੍ਮਾਸ਼੍ਰਿਤਕਾਰਦ੍ਵਯਾ।
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਦਾ, ਦੇਵੀ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥
ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ:
ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾ ਸਂਸ੍ਥਾਨਮ੍ ॥
ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥
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