Shardiya Navratri 2026: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ

Shardiya Navratri 2026: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Kushmanda Puja Vidhi: ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 14, 2026 at 12:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਭੁਜਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 7 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾੰਡਲ, ਧਨੁਸ਼, ਤੀਰ, ਕਮਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
- ਲਕੜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ।
- ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਫੁੱਲ, ਫੱਲ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਆਦਿ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਲਈ ਮਾਲ ਪੁਏ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਿਤ, ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦਾ ਭੋਗ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਪੁਆ ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਪੁਆ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰ
ॐ ਓਮ ਕੁਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾ: ਅਯਂ ਹ੍ਰੀਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
'ਓਮ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕੁਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਘਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ ਇੱਛਤ ਕਾਰਜ ਲਈ । ਸਿਂਹਾਰੁਧਾ ਅਸ਼੍ਟਭੁਜਾ ਕੁਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨਿਮ੍ ।
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