Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Chandraghanta Puja Vidhi: ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 13, 2026 at 8:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਯੋਗ, ਸਿੱਧ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ, ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ।
- ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਭੋਗ
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰ
ਪਿਣ੍ਡਜਪ੍ਰਵਾਰਰੁਧਾ, ਚਣ੍ਡਕੋਪਸ੍ਤ੍ਰਾਕਾਰਯੁਤਾ ॥
ਪ੍ਰਸਾਦਮ੍ ਤਨੁ ਮਹ੍ਯਮ੍, ਚਨ੍ਦ੍ਰਘਨ੍ਤੇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ॥
ਭਾਵ, ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਕਾਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰਖਾ ਕਰੇ।
ਵਨ੍ਦੇ ਇਛਾ ਲਭਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਧਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ੍ ॥
ਸਿਂਹਾਰੁਧਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਘੰਟਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨਿਮ੍ ॥
ਮਣੀਪੁਰ ਸ੍ਥਿਤਾਨ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੁਰਗਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਮ।
ਰੰਗ, ਗਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਧਨੁਸ਼, ਪਦਮ ਕਮੰਡਲੁ ਮਾਲਾ, ਵਰਭਿਤਕਰਮ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੇ ਮੰਤਰ
ਪਿਣ੍ਡਜਪ੍ਰਵਾਰਰੁਧਾ ਚਣ੍ਡਕੋਪਸ੍ਤ੍ਰਕੇਯੁਤਾ ।
ਪ੍ਰਸਾਦਮ੍ ਤਨੁ ਮਹ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਘਨ੍ਤੇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ॥
ਵਨ੍ਦੇ ਇਛਾ ਲਭਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਧਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ੍ ।
ਸਿਂਹਾਰੁਧਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਘੰਟਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨਿਮ੍ ॥
ਮਣੀਪੁਰ ਸ੍ਥਿਤਾਨ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੁਰਗਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਮ।
ਰੰਗ, ਗਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਧਨੁਸ਼, ਪਦਮ ਕਮੰਡਲੁ ਮਾਲਾ, ਵਰਭਿਤਕਰਮ॥
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