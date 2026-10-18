Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੰਜਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
Maa Mahagauri Puja Vidhi: ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 18, 2026 at 12:13 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ (18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ), ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਹਾ ਗੌਰੀ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ ਦੁਰਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੌਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (ਬਲਦ) 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੱਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ/ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ (Maa Mahagauri Puja vidhi/Kanjak Puja)
ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕੰਜਕ ਪੂਜਾ?
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆ ਕਰੋ- ਹਲਵਾ, ਪੂੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ।
- ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ।
- ਕੰਜਕ ਵਜੋਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਮੋਲੀ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।
- ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਮਹਾਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ, ਫੁੱਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ (ਚੌਲ), ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਕੰਜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ:
ਸ਼੍ਵੇਤੇ ਵਰ੍ਸ਼ੇਸਮਾਰੁਧਾ ਸ਼੍ਵੇਤਾਮ੍ਬਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਚਿਹ ।
ਮਹਾਗੌਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਦ੍ਯਾਨਮਹਾਦੇਵ ਲਕਸ਼ਮੀਦਾ ॥
ਸ਼ਵੇਤਾ ਵਰ੍ਸ਼ੇਸਮਾਰੁਧਾ ਸ਼ਵੇਤਾਮ੍ਬਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਚਿਹ ।
ਮਹਾਗੌਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਦ੍ਯਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਮੋਦਾਦਾ ॥
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