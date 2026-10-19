Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Siddhidatri Puja Vidhi: ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 19, 2026 at 12:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵਦੁਰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਰੰਗ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ, ਹਵਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਨੌਮੀ (ਨਵਮੀ) ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ (Maa Siddhidatri Puja vidhi)
- ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾਓ।
- ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਾਟਸਥਾਪਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
- ਨੌਮੀ ਇਸ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
- ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਵੇਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਮਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਕਮ, ਅਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰੋ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ (ਛੋਲੇ, ਪੂੜੀ ਅਤੇ ਹਲਵਾ), ਦਕਸ਼ਿਣਾ (ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ) ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਭੋਗ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਤਿਲ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਾਤਵਿਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਵਮੀ ਭੇਟਾਂ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ:
ॐ ਓਮ ਦੇਵੀ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।।
ॐ ਓਮ ਦੇਵੀ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ।।
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