Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Kalratri Puja Vidhi: ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 17, 2026 at 12:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ (Maa Kalratri Puja Vidhi)
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕੋ।
- ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਬਿਸਕਸ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ, ਫੁੱਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ (ਚੌਲ), ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਦੀਪ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਧੂਪ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਗ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ:
ਓਮ ਦੇਵੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਮ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਵੀਚੇ ਨਮਃ
ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ, ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਸਤੋਤਰ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।ਧਿਆਨ ਵੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਤ ਮਕਸਦ ਚੰਦਰਾਰਘਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ।
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