Shardiya Navratri 2026: ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Maa Skandmata Puja Vidhi: ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
Published : October 16, 2026 at 1:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ (16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ), ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਭਾ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ (Maa Katyayani puja vidhi )
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ (ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ) ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ, ਫੁੱਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ (ਚੌਲ), ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਦੀਪ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਧੂਪ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਗ
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਬਰਫ਼ੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ:
ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕਾਰਾ ਸ਼ੈਲਾਵਰਵਾਹਨਾ ।
ਕਾਤਯਾਨੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਦ੍ਯਾਦੇਵੀ ਦੈਂਤਨਾਸ਼ਕ ।
ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਯਥਾ ਸਂਸ੍ਥਾਨਮ੍ ।
ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਧਿਆਨ ਵੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਤ ਮਕਸਦ ਚੰਦਰਾਰਘਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ।
ਸਿਂਹਾਰੁਧਾ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਕਾਤਯਾਨਿ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨੀਮ੍ ।
ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਗਯ ਚੱਕਰ ਸ੍ਥਿਤਮ ਸ਼ਸਤਮ ਦੁਰਗਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਮ।
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