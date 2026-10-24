ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ : ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ’ਚ ਖੀਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹੱਸ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
Published : October 24, 2026 at 3:02 PM IST
Sharad Purnima : ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਕੋਜਾਗਿਰੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਤੇ ਕੌਮੂਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਵੈਭਵ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੈਭਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਕਲਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਖੀਰ (ਚਾਵਲ ਦੀ ਹਲਵਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ...
ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨੰਜਯ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਗਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ "ਰਾਸ ਲੀਲਾ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ "ਮਹਾਰਸ" (ਦੈਵੀ ਨਾਚ) ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ "ਯੋਗਮਾਇਆ" ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕੱਲ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:06 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:48 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਧੂਪ ਜਗਾਓ, ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਖੀਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵੰਡੋ।
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