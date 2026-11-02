ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ
ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 12:56 PM IST
SIGNS OF STRESS IN BODY LANGUAGE: ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਟੀਸੋਲ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਮਹਿਜਬਿਨ ਦੋਰਦੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਤਣਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਦਾ?
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਚਾਅ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਜਾਂ ਭੱਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਘੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਇਹ ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਅੰਤੜੀ-ਦਿਮਾਗ ਧੁਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ, ਕਬਜ਼, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ: ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵਾਂ ਕਿ ਫੈਟ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ: ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਲੜੋ ਜਾਂ ਭੱਜੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਖਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਮਹਿਜਬਿਨ ਦੋਰਦੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ।-ਮਹਿਜਬਿਨ ਦੋਰਦੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ?
- ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲਓ
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ
- ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
- ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਮਹਿਜਬਿਨ ਦੋਰਦੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
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