ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ !
ਨਰਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ...
Published : March 15, 2026 at 3:23 PM IST
SECRET TIPS MAKING SOFT CHAPATIS: ਰੋਟੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲ (ਦਾਲ), ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈੱਡ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਛਾਣ, ਜਰਮ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਇਹ ਛਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਜਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮਾਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਨਰਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਮ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਨਰਮ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਅੱਗੇ, ਛਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
- ਫਿਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ੍ਹੋ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।
- ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੰਨ੍ਹੋ।
- ਹੁਣ, ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ (ਹਿੱਸਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ।
- ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਟੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਚਕਲਾ) 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ - ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਪਿੰਨ (ਬੇਲਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ - ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰੋ।
- ਇੱਥੇ, ਚਪਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਹੁਣ, ਰੋਲ ਕੀਤੀ ਚਪਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੇ (ਤਵਾ) 'ਤੇ ਮੱਧਮ-ਉੱਚੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 30-40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
- ਇਸਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ।
- ਚਪਾਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਪੈਟੁਲਾ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਵੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਅੱਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ। ਚਪਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਰੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ।
