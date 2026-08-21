ਦੌੜਨਾ VS ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ?
ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : August 21, 2026 at 3:33 PM IST
CYCLING VS RUNNING WHICH IS BETTER: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਉਮਰ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੌੜਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 220 ਤੋਂ 350 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੌੜਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
- ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
- ਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਿਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?
ਦੌੜਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਰੋਬਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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